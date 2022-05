Luchthaven Rotterdam: niks te zien bij aankomst Feyenoord

Rotterdam The Hague Airport, waar de Feyenoordspelers donderdag vanuit Tirana aankomen, roept mensen die geen passagier zijn op niet naar het vliegveld te komen. “Op onze luchthaven is niets te zien en de ploeg zal direct ons terrein verlaten”, benadrukt de luchthaven op sociale media.

Feyenoord verloor woensdag in de Albanese hoofdstad de finale tegen AS Roma in de Conference League. “Ondanks het verlies zijn wij als Official Airport trots op deze prestatie van Feyenoord”, aldus Rotterdam The Hague Airport. Een woordvoerder laat weten dat het donderdag extra druk is op de luchthaven.

“Het is drukker dan normaal vanwege Hemelvaart en chartervluchten die terugkomen vanuit Tirana”, aldus de woordvoerder. “Er staan vandaag 64 vluchten gepland, waar dat er normaal 55 tot 60 zijn. Dat betekent zo’n 1000 extra passagiers. Kom daarom alleen naar de luchthaven als je passagier bent. Van Feyenoord is niks te zien.”