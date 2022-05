‘Efteling-gevoel’ in lange, maar goed doorlopende rijen Schiphol

Het is ook op Hemelvaartsdag druk op Schiphol. Reizigers met een Europese bestemming schatten hun wachttijd om de security te bereiken op ongeveer drie kwartier. Voor intercontinentale vluchten is dat wat korter. De rijen van vele honderden meters lang die reizigers door moeten om de security te bereiken, vinden zij goed doorlopen.

Een vrouw spreekt van een “Efteling-gevoel”. De ingang van vertrekhal 1 is dicht, in plaats daarvan moet iedereen bij de tweede hal naar binnen. Daarna leidt de rij voor mensen met een Europese bestemming over vele honderden meters terug tot vertrekhal 1 en tot nog een flink stuk daarbuiten in tenten. Vervolgens weer binnen moeten de reizigers een trap op en duurt het nog zo’n 10 minuten voordat zij de security hebben bereikt, waar hun handbagage wordt gecontroleerd.

De rij voor intercontinentale vluchten staat achter de incheckbalies en lijkt ook lang, maar reizigers zeggen dat het ongeveer 10 minuten duurt om die door te komen. Bij de incheckbalies zelf is het niet overdreven vol. Het zuchten en de verbazing beginnen veelal als de rij voor de security in zicht komt.

KLM-medewerksters noemen de situatie op de luchthaven niet veel anders dan andere dagen, al was volgens een van hen het drukste moment van de donderdagochtend al rond 05.00 uur. “Toen stond de rij tot aan de snelweg.” Ook zegt zij al een paar keer uitgescholden te zijn.

Verder ogen vakantiegangers rustig en voorbereid op de lange wachttijden, die al weken worden veroorzaakt door drukte en personeelstekorten. Tot aan de zomervakantie rekent Schiphol dagelijks op passagiersaantallen die vergelijkbaar zijn met die van tijdens de meivakantie, toen veel vluchten moesten worden geannuleerd op de luchthaven.