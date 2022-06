Vrijdagavond en -nacht geen zoekacties politie meer naar Gino

De politie houdt in de nacht van vrijdag op zaterdag geen zoekacties meer naar de vermiste 9-jarige Gino in verband met de duisternis, aldus een woordvoerster. Pas zaterdagochtend worden de zoektochten hervat. Dan gaat ook het Veteranen Search Team weer verder met zoeken naar sporen van de sinds woensdagavond verdwenen jongen.

Het Veteranen Search Team deed vrijdagavond nog een oproep aan vrijwilligers die deel uitmaken van de organisatie om zaterdag mee te gaan zoeken. Een woordvoerder van het team zei te hopen dat zich voor zaterdag evenveel mensen melden als vrijdag, toen zo’n 65 veteranen meededen aan de zoekacties.

In overleg met de politie wordt in de loop van zaterdagochtend bepaald waar het team gaat zoeken. Datzelfde geldt voor burgerinitiatieven die onder begeleiding van de politie ook vrijdag uitkeken naar sporen van Gino.

Vrijdagavond zocht de recherche nog in een bos bij het Vincent van Goghplein in Kerkrade, waar een burger iets gevonden had dat mogelijk verband heeft met de vermissing. De politie heeft de spullen overgebracht naar het politiebureau voor onderzoek en wil niet zeggen wat er precies is aangetroffen.

Of de donderdagavond in Landgraaf gevonden step van Gino is, kon de woordvoerder van de politie nog niet zeggen. Dat wordt nog steeds onderzocht. De step had wel dezelfde kleuren als die van Gino: zwart met rode handvatten.

Gino, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn 32-jarige zus logeerde omdat zijn moeder ziek was. Volgens een andere zus, van 21, ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, in de buurt van zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos. In de loop van donderdag werd een amber alert verstuurd. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet er rekening worden gehouden met een misdrijf.