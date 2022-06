Drukte op Schiphol volgens luchthaven weer ‘behapbaar’

De drukte op Schiphol was volgens de luchthaven zondag weer “behapbaar”. Aan het begin van de dag was het even “echt gekkenhuis” liet een medewerkster op het vliegveld eerder weten. Later waren er ook veel rustigere momenten. Uiteindelijk liep alles goed door, geeft een woordvoerster van Schiphol aan.

Rond 18.00 uur was van grote drukte geen sprake meer op de luchthaven. De lange rijen voor de incheckbalies, de veiligheidscontroles en de bagagebanden in de aankomsthal waren zo goed als weg. Ook werd voor zover bekend niemand meer gecontroleerd op het nieuwe beleid waarbij mensen niet eerder dan vier uur voor vertrek van hun vlucht tot de vertrekhal worden toegelaten. Wel staan op de vertrekborden nog enkele vertraagde en geannuleerde vluchten.

Het vliegveld heeft al weken last van een structureel personeelstekort bij onder meer de beveiliging en afhandelaars. Het gevolg is dat passagiers vaak urenlang in de rij staan. De luchthaven werkt inmiddels aan oplossingen voor de problemen. Maar dat kon niet voorkomen dat de situatie zaterdag opnieuw uit de hand liep. KLM zag zich gedwongen de vluchten te schrappen van passagiers in 42 vliegtuigen, die leeg vanuit Europese bestemmingen naar Schiphol vlogen. Eerder besloot de luchtvaartmaatschappij al om in het pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag te schrappen om problemen voor te zijn.

KLM is er nog altijd mee bezig om alle op zaterdag gestrande reizigers weer op weg te helpen. Het is nog niet zeker of dat zondag al gaat lukken. Volgens KLM was de ingreep nodig omdat er op Schiphol sprake was van een samenloop van factoren. Zo stond de wind zaterdag aan het eind van de dag verkeerd en een van de landingsbanen op Schiphol is momenteel in groot onderhoud. Er wordt namelijk al sinds april gewerkt aan de Aalsmeerbaan. Deze is volgens de planning van Schiphol nog tot half juli buiten gebruik. Ook zijn er deze week werkzaamheden aan de taxibaan die tussen de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan ligt.