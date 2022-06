Meldingen van wateroverlast in Brabant, met name rond Eindhoven

Volgens de politie in Oost-Brabant zijn zondagmiddag in korte tijd veel meldingen van wateroverlast in de regio binnengekomen. Vooral uit de gebieden Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven komen veel meldingen. Om hoeveel meldingen het precies gaat, is niet bekend.

In Veldhoven roept de politie op om het gebied rond de Dorpstraat voorlopig te mijden, maar ook in de overige plaatsen wordt geadviseerd om binnen t blijven “als dat kan”. Mensen die toch naar buiten moeten, worden gevraagd voorzichtig te zijn.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kan de overlast door de hevige regenbuien nog langere tijd duren. De veiligheidsregio waarschuwt voor gevaarlijke situaties, zoals putdeksels die door de overvloed aan water kunnen wegspoelen. “Ben hierop alert als u naar buiten gaat”.

Het KNMI heeft zondag voor heel Nederland code geel afgegeven vanwege onweersbuien. De buien trekken van zuid naar noord over het land en hierbij kan veel neerslag vallen. Het weerinstituut waarschuwde al dat plaatselijk kans was op wateroverlast.