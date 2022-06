Rolling Stones halen Amsterdams concert op 7 juli in

The Rolling Stones halen het Amsterdamse concert dat maandag op het laatste moment werd afgezegd op donderdag 7 juli in. Dat heeft concertorganisator MOJO woensdag bekendgemaakt aan het ANP. Alle kaartjes van de oorspronkelijke show blijven geldig.

De Stones moesten tot grote teleurstelling van de fans verstek laten gaan omdat frontman Mick Jagger corona bleek te hebben. De 78-jarige zanger voelde zich enkele uren voor de show niet lekker en liet zich testen. Veel fans stonden toen al in de Johan Cruijff ArenA te wachten.

De band heeft nog tot eind juli concerten in Europa gepland staan. Een nieuwe datum was vanwege de ruime opzet van het tourschema op het oog makkelijk in te plannen. Het nieuwe concert is nu tussen het concert in Londen op 3 juli en dat van Brussel op 11 juli gepland.

Ook de ArenA had ruimte voor het inhaalconcert. Begin juli vindt in het Ajax-stadion het dancefeest Sensation plaats waarna de concerten van Ed Sheeran op 14 en 15 juli de eerstvolgende evenementen zijn.

Voor de show op 7 juli zijn volgens MOJO nog een beperkt aantal kaartjes beschikbaar.