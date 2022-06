NPO wil omroep ON financiële sanctie opleggen na hard rapport

De NPO is voornemens een sanctie op te leggen aan omroep Ongehoord Nederland. Dat heeft de NPO woensdag gemeld na het kritische rapport van de ombudsman. Hierin stond dat ON de journalistieke code van de NPO heeft geschonden en gasten zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken laat doen. Dit “baart de NPO zorgen”.

Na zorgvuldige bestudering van de uitspraak van de ombudsman is de NPO van plan aan omroep Ongehoord Nederland een sanctie op te leggen. Op grond van de Mediawet kan de Raad van Bestuur van de NPO als sanctie ten hoogste 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden. Dit is ON en omroepbaas Arnold Karskens woensdag gemeld.

Dit is echter een voornemen. Eerst wil de NPO omroep Ongehoord Nederland horen en de kans geven te reageren. Daarna besluit de Raad van Bestuur van de NPO.