COA: komst van crisisteam voor asielopvang kan problemen oplossen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is blij met de komst van een nieuw crisisteam voor de asielopvang. “Het gaat niet meer, dat geven wij volmondig toe. We zijn heel blij met deze hulp”, zegt een woordvoerder van de organisatie. Hij noemt het team “een manier om tot een snelle oplossing van het probleem te komen, zodat de doorstroom en de uitstroom sneller op gang kunnen komen. We hopen dat hierdoor licht aan het einde van de tunnel komt.”

Mensen die in Nederland asiel aanvragen, gaan eerst naar het centrale aanmeldpunt in Ter Apel in het oosten van Groningen. Van daaruit zouden ze naar een regulier asielzoekerscentrum moeten gaan, maar die hebben geen plek voor hen. Dat komt doordat het niet lukt om duizenden statushouders, mensen die in Nederland mogen blijven, vanuit het asielzoekerscentrum aan een eigen huis te helpen. De asielopvang liep overal vast en daardoor moesten tientallen mensen de afgelopen tijd in tenten slapen in Ter Apel. “De problemen werden groter en groter en de situatie werd steeds ingewikkelder”, omschrijft het COA. “Een crisisteam zorgt ervoor dat alle betrokken partijen meteen aan tafel zitten. Wij hoeven niet meer iedereen te bellen. Dat is het voordeel van de structuur.”

Wat de komst van het crisisteam betekent voor de komende nachten in Ter Apel kan het COA nog niet zeggen.