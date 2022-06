Kabinet komt met crisisaanpak voor asielopvang

Er komt een crisisaanpak voor de vastgelopen asielopvang, melden bewindslieden Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), Eric van der Burg (Asiel), Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Volgens het kabinet is de “gehele migratieketen” verder onder druk komen te staan.

Vanwege die verslechterde situatie is het nodig dat op “hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau” coördinatie en besluitvorming is, aldus het kabinet. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaat de organisatie leiden. Vrijdag aan het einde van de middag komen de bewindslieden en andere betrokken partijen voor het eerst bij elkaar. Yeşilgöz zegt dat dan de doelen van de structuur worden besproken en hoe lang deze aanpak nodig zal zijn. Of het kabinet nu meer druk gaat zetten op gemeenten, laten Yeşilgöz en Bruins Slot in het midden.

De afgelopen weken moesten asielzoekers regelmatig op stoelen slapen in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, omdat er te weinig bedden beschikbaar waren. Ondanks dat het Rode Kruis sinds deze week tenten bij het aanmeldcentrum plaatst, zijn er nog steeds niet altijd genoeg slaapplekken. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag moesten asielzoekers op stoelen overnachten.

Volgens Yeşilgöz moet er “een doorbraak” komen in het oplossen van de asielproblemen. Daarvoor is volgens haar de crisisaanpak nodig. “Als er iets extra’s nodig is, dan doe je dat.” Ze verwacht de komende dagen ook veel contact tussen het kabinet en de betrokken overheden en organisaties.

Het kabinet kwam eerder al met plannen om de druk op de asielketen te verlichten. Zo moet er een tweede aanmeldcentrum komen om Ter Apel te ontlasten. Ook werkt het kabinet aan een wet om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Verder komen er meer opvangplekken beschikbaar, onder meer op schepen.

Van der Burg zei eind mei nog dat de crisisopvang voor de komende maanden op orde zou zijn. Door veiligheidsregio’s bij toerbeurt zeshonderd asielzoekers op te laten vangen, zou het niet meer nodig zijn dat in Ter Apel vluchtelingen op stoelen moeten overnachten.

Specifiek voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen kwam er eerder dit jaar ook al een crisisaanpak. Ook voor de corona werd eerder een crisisstructuur opgetuigd waarbij er onder meer vaker overleg plaatsvond tussen verschillende departementen.