Luchtvaartmaatschappijen: kabinet draait luchtvaart de nek om

Luchtvaartmaatschappijen zijn niet te spreken over het kabinetsvoornemen om het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol structureel te verlagen naar 440.000 per jaar. “Het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is de luchtvaart de nek om te draaien en daarmee Nederland het lelijke eendje van Europa te maken”, zegt voorzitter Marnix Fruitema van BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen.

In geen enkel land worden volgens Fruitema zulke maatregelen genomen als in Nederland. Hij somt op: “verdriedubbeling van de belasting op tickets, geluidsheffingen van honderden miljoenen, en cumulatieve verhoging van de havengelden van 37 procent over de komende drie jaar”.

Het besluit om Schiphol gedwongen te verkleinen en de luchtvaartmaatschappijen te dwingen tot krimp zou een enorme klap voor de luchtvaart zijn, terwijl de sector volgens BARIN juist na twee “onmogelijke jaren” weer bezig is uit een diep dal te klimmen. Fruitema geeft aan ook verbaasd te zijn omdat het krimpplan nooit besproken zou zijn met de luchtvaartsector en volgens hem ook in strijd is met eerdere beleidskeuzes in Den Haag.

“De stikstofdepositie van circa 1 procent wordt nu als argument gebruikt om de luchtvaart te laten krimpen”, weet hij. Maar door al die maatregelen van Den Haag ontstaat volgens hem een onvoorspelbaar en instabiel ondernemings- en vestigingsklimaat. “Het zal tevens vliegen onmogelijk maken voor hen die minder te besteden hebben”, aldus de BARIN-voorzitter.