COA: eind 2022 51.000 opvangplaatsen nodig, 9000 meer dan gedacht

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft eind dit jaar 51.000 opvangplekken nodig. Dat zijn er 9000 meer dan eerder was berekend, blijkt uit de nieuwste asielprognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Omdat de komende maanden meerdere overeenkomsten met gemeenten over de opvang van asielzoekers aflopen, verdwijnen er daarbovenop nog 7000 opvangplekken. In totaal zijn er dus 16.000 nieuwe opvangplaatsen nodig voor 31 december van dit jaar.

Het lukt het COA op dit moment niet om alle asielzoekers met recht op opvang een bed te geven en daarom zijn er acties op zowel de korte als de lange termijn nodig, zegt het COA.

De hoge druk op de opvanglocaties zal op korte termijn niet verminderen, verwacht de organisatie. “Zonder maatregelen blijft, net zoals nu, de inzet van crisisnoodopvanglocaties door heel het land de komende zomer voortdurend nodig.” Het COA wil voor 1 augustus ruim 7500 statushouders die al langer dan de afgesproken drie maanden wachten op een woonruimte in de aangewezen gemeente ook echt een plek geven. Zo kunnen ze beginnen met integreren en kunnen hun kinderen na de schoolvakantie beginnen op hun definitieve school.

Eerder vrijdag werd bekend dat de burgemeesters van het Veiligheidsberaad meewerken aan de door het kabinet gevraagde extra opvang voor asielzoekers. “Maar het Rijk moet dan wel tegelijkertijd toezeggingen nakomen die deze week gedaan zijn. Als blijkt dat dat in de komende tijd niet gebeurt dan staken de veiligheidsregio’s hun inspanningen”, zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad.

De 25 veiligheidsregio’s gaan elk zoeken naar 225 extra noodopvangplaatsen om de overvolle aanmeldlocatie in Ter Apel te ontlasten. Daar kwam het de afgelopen weken regelmatig voor dat asielzoekers op stoelen of in tenten de nacht moesten doorbrengen.