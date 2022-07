Zeewolde verrast door besluit Meta te stoppen met datacenter

De gemeente Zeewolde is naar eigen zeggen verrast door het besluit van Meta Platforms, het moederbedrijf van onder meer Facebook, om definitief een streep te zetten door zijn plannen voor een datacenter in de plaats in Flevoland. “Het is inhoudelijk nog onduidelijk wat de terugtrekking van Meta precies voor de totale ontwikkeling van Trekkersveld 4 betekent. We gaan nu uitzoeken hoe we het project datacenter, in nauwe samenwerking met Meta, zorgvuldig kunnen afsluiten”, verklaart het college van burgemeester en wethouders. Het afsluiten van het project kost volgens de gemeente veel tijd.

Meta wilde in Zeewolde het grootste datacenter van Nederland bouwen, met een oppervlak van 166 hectare. Tegen het project kwam veel verzet. Tegenstanders maakten zich onder meer zorgen over de omvang van het gebouw en over het elektriciteitsverbruik van het complex. Het Rijk, eigenaar van een deel van de grond, besloot een tijd geleden om die grond voor het gebouw nog niet beschikbaar te stellen.

Vanwege de weerstand had Meta de plannen al opgeschort, en donderdag volgde het definitieve einde. “Wanneer we een locatie voor een datacenter overwegen, ligt onze prioriteit bij een goede match met de omgeving. Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is”, zegt het Amerikaanse concern nu. “We beĆ«indigen onze ontwikkelingsplannen en we werken nauw samen met de gemeente en provincie om dit project efficiĆ«nt af te sluiten.”