Luchthavens, haven en supermarkten beducht voor acties boeren

Luchthavens, supermarktbedrijven en de haven van Rotterdam zijn beducht voor blokkeeracties van boeren op maandag. Actievoerders willen dan onder meer Schiphol en distributiecentra voor supermarkten blokkeren. Ook de haven van Rotterdam wordt genoemd als eventuele locatie.

Dat nog altijd niet duidelijk is hoe de boerenacties eruit komen te zien, maakt vooraf maatregelen nemen lastig. Een woordvoerder van Schiphol benadrukt dat het contact met de marechaussee, die verantwoordelijk is voor de ordehandhaving op de luchthaven, intensiever is dan gebruikelijk. Ook met de gemeente Haarlemmermeer is een kort lijntje. “Meer dan dat kunnen we nu niet”, zo klinkt het.

Ook de luchthavens bij Eindhoven en Rotterdam spreken van koffiedik kijken. “Wat kun je voorbereiden”, aldus een zegsman van Rotterdam The Hague Airport. “Het is hopen dat het meevalt.” Volgens de zegsman is het zaak om passagiers zonder overlast te kunnen laten vertrekken. De luchthaven zal zo goed en kwaad als het kan reizigers informeren als dat nodig is.

Dat is ook het bericht dat uit Eindhoven komt. De lijntjes met de ordediensten zijn kort, zo wordt gemeld. “We hopen dat de impact zo minimaal mogelijk is. Daarbij ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de openbare ruimte volgens de luchthavens bij de ordehandhavers zoals de marechaussee.

Het lastige van de acties die de boeren hebben aangekondigd, is dat er niet een protestgroep is waarmee onderhandeld kan worden. Daarmee is het afwachten hoe de boerenprotesten verlopen. De haven van Rotterdam zegt de situatie te monitoren. Volgens de supermarkten is het zaak dat het kabinet snel tot een oplossing komt. Supermarktkoepel CBL herhaalt dat het blokkeren van distributiecentra onacceptabel is, omdat supermarkten geen partij zijn in het conflict.