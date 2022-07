Ongehoord Nederland beraadt zich op juridische stappen tegen NPO

Voorzitter Arnold Karskens beraadt zich namens Ongehoord Nederland (ON!) op juridische stappen tegen de strafmaatregel die de raad van bestuur van de NPO de omroep donderdag heeft opgelegd. Wegens het stelselmatig schenden van de journalistieke code van de NPO, heeft de omroepenvereniging ON! een boete opgelegd van 93.442,43 euro. Dit bedrag is 2,5 procent van het jaarbudget dat voor het nog op te stellen budget van 2023 wordt ingehouden.

Volgens een verklaring is Ongehoord Nederland wel “positief gestemd” dat de NPO de boete heeft verlaagd tot ruim 93.000 euro in plaats van de 600.000 euro die het had kunnen opleggen. Toch noemt Karskens dit “nog steeds heel veel geld”, geld dat hij naar eigen zeggen niet kan besteden aan de verbetering van de programma’s.

Karskens benadrukt daarnaast dat ON! het oneens is met de raad van bestuur dat de omroep een strafkorting verdient “omdat wij bepaalde, blijkbaar ongewenste, meningen hebben laten horen over bijvoorbeeld de enorme massa-immigratie en de gevolgen van de doorgeslagen klimaat-en milieumaatregelen in ons land voor boer en burger. Een boete, omdat wij gekozen volksvertegenwoordigers in onze uitzendingen uitgebreid aan het woord laten.”

De voorzitter is het hier pertinent niet mee eens. “Ongehoord Nederland discrimineert niet en wil iedereen een podium geven over onderwerpen als de toenemende macht van de Europese Unie tot de gevolgen van de coronamaatregelen. De nieuwsbol van de andere zijde belichten is onze missie en vormt de hoofdreden dat we vanaf 1 januari 2022 van de Mediaminister mochten toetreden tot het publieke bestel.”

“Omroep ON! blijft pal staan voor de vrijheid van meningsuiting en is tegen iedere censuurmaatregel. Het ongehoorde geluid moet gehoord kunnen blijven worden in een volwassen democratie.”