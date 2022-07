Ruim 7300 nieuwe coronagevallen, lijn vlakt wel verder af

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7308 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Dat is het hoogste aantal positieve tests in een dag sinds 9 april, bijna drie maanden geleden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreert alleen testuitslagen van GGD-locaties en geen zelftests, dus het echte aantal kan hoger zijn.

Ondanks het relatief hoge dagcijfer van donderdag verspreidt het coronavirus zich steeds minder snel. In de afgelopen zeven dagen zijn 40.226 bevestigde besmettingen doorgegeven. Dat is net geen 10 procent meer dan in de week ervoor. Het is de langzaamste toename op weekbasis sinds 1 juni, aan het begin van de huidige zomergolf. De lijn wordt steeds vlakker en daarom denkt het RIVM dat de top van de golf in zicht is.

Amsterdam voert de lijst aan. In de hoofdstad kregen 550 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Rotterdam registreerde 230 positieve tests, Utrecht 199 en Den Haag 197. Ook in Tilburg (121), Almere (118), Nijmegen (108) en Groningen (102) waren er meer dan honderd bevestigde besmettingen.

Ziekenhuizen hebben het in de afgelopen dag iets drukker gekregen. Ze behandelen momenteel 862 mensen die positief zijn getest op het coronavirus, meldt het Landelijk Coƶrdinatiecentrum Patiƫnten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 19 meer dan een dag eerder. In de afgelopen drie weken is het aantal opgenomen coronapatiƫnten ongeveer verdubbeld. De ontwikkeling in ziekenhuizen loopt meestal een week of twee achter op de aantallen positieve tests.