Dagpauwoog dit jaar het vaakst gezien tijdens vlindertelling

De dagpauwoog is dit jaar het vaakst gezien tijdens de jaarlijkse telling van de Vlinderstichting. De vlinder werd volgens de eerste resultaten bijna 15.000 keer waargenomen. Op de tweede plaats staat de atalanta (ruim 9000 keer), gevolgd door het klein koolwitje (ruim 8000 keer). Vorig jaar werd de atalanta nog het vaakst gespot.

Er deden dit jaar ongeveer 6400 mensen mee met de telling. Zij zagen bij elkaar zeker zo’n 84.000 vlinders.

De telling duurde dit jaar maar drie dagen, terwijl deze de afgelopen jaren drie weken duurde. Volgens een woordvoerster van de Vlinderstichting bleek dit een te lange periode om een goede momentopname te maken.

Het warme weer van dit weekend had volgens haar weinig invloed op de telling. “Pas vanaf 30 graden hebben de hoge temperaturen een negatief effect op de hoeveelheid vlinders die zich laten zien en dat was het op de meeste plekken in Nederland dit weekend niet”, aldus de woordvoerster. “Eigenlijk zat het mooie weer juist mee”.