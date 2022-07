Tegen de 300 asielzoekers sliepen in Ter Apel buiten

In de nacht van zaterdag op zondag hebben tussen de 250 en 300 asielzoekers buiten geslapen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het gaat om het grootste aantal in tijden.

In de loop van de week nam het aantal mensen toe dat geen onderdak in het aanmeldcentrum had. Aan het begin van de week ging het om enkele tientallen en de afgelopen nachten waren het er rond de honderd.

Het COA meldde zaterdagavond dat er die dag nog wel asielzoekers vanuit Ter Apel naar andere locaties zijn gebracht. Daardoor konden wachtenden bij het aanmeldcentrum doorstromen. Maar er waren ook nieuwe mensen bijgekomen. De organisatie schatte toen nog dat opnieuw zo’n honderd mensen buiten zouden slapen, maar het zijn er duidelijk meer geworden.

Het is nog onduidelijk hoe de situatie in Ter Apel komende nacht zal zijn. Volgens een woordvoerder van het COA wordt er “nog hard gewerkt aan oplossingen voor onderdak”.