Ministerie: opgepakte verdachten Marbella beiden Nederlanders

Ook de tweede verdachte die is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij afgelopen weekend in een discotheek in het Spaanse Marbella is een Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dinsdag berichtgeving van Spaanse media dat het om een 32-jarige man gaat. Eerder meldde het ministerie al dat een 26-jarige Nederlander is aangehouden als verdachte.

De schietpartij gebeurde in de nacht van zondag op maandag in discotheek Opium Beach Club. Vijf mensen zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis overgebracht. Volgens plaatselijke media was er in de nacht een ruzie, waarbij mensen elkaar met vuur- en steekwapens te lijf gingen en waarbij meerdere Nederlanders betrokken waren.

Het Nederlandse ministerie kan niets zeggen over de toestand van de aangehouden verdachten. Ook heeft Buitenlandse Zaken nog geen verzoek tot consulaire hulp ontvangen. Het Spaanse persbureau Europa Press meldde dat onder de gewonden die in het ziekenhuis liggen een van de twee aangehouden Nederlanders is. Hij zou steekwonden hebben in onder meer de schouder, hals en het gezicht.

Twee van de vijf gewonden liggen op de intensive care. Het gaat om een 32-jarige vrouw die door een of meerdere kogels verwondingen aan onder meer buik en bekken heeft opgelopen. Zij is inmiddels geopereerd. De andere persoon op de intensive care is volgens politiebronnen een 32-jarig man met de Ierse nationaliteit die ook is neergeschoten.

Europa Press meldde op basis van gemeentelijke bronnen dat de discotheek in ieder geval dichtblijft tot duidelijk is wat er precies is gebeurd in de nacht van zondag op maandag.