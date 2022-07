Dinsdag opnieuw officieel tropische dag met 30 graden in De Bilt

Het kwik heeft in De Bilt de grens van 30 graden bereikt en dus kan er officieel opnieuw van een tropische dag worden gesproken. Volgens Weeronline is het rond het middaguur 30,9 graden op het hoofdstation.

Maandag schoot de temperatuur in De Bilt ook al boven de 30 graden. Het was daarmee de eerste tropische dag van het jaar. Deze kwam wel later dan gemiddeld, meestal valt de eerste tropische dag al op 29 juni. Vorig jaar was het op 17 juni al tropisch warm en het jaar ervoor op 26 juni.

Lokaal was het dinsdag rond 10.00 uur al tropisch warm. Het warmst was het toen in Woensdrecht, daar gaf het kwik 30,7 graden aan. Op het moment dat het in De Bilt tropisch werd, was de temperatuur op andere plaatsen al een paar graden hoger. In Maastricht is het bijvoorbeeld 35 graden en op het vliegveld Beek al 35,1 graden. Het is daarmee al bijna warmer dan maandag aan het einde van de dag werd gemeten.