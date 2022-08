Gomarus-leerlingen willen school alsnog laten vervolgen

Twee voormalige leerlingen van de in Gorinchem en Zaltbommel hebben een klacht ingediend tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om de school niet te vervolgen voor de manier waarop lesbische en homoseksuele scholieren door de onderwijsinstelling zijn behandeld. Dat meldt belangenorganisatie voor lhbti’s COC Nederland, dat zich als partij in de zaak heeft gevoegd. De leerlingen zijn een zogeheten artikel 12-procedure begonnen, waarin rechters een beslissing van het OM onder de loep nemen.

Het OM stelde half juni dat de school “de grens van het toelaatbare overschreden” had: “De school was voor lhbti-leerlingen een onveilige plek.” Het onderzoek van het OM bevestigde dat de school in 2016 een leerling dwong om uit de kast te komen tegenover de ouders. De school had regels voor de omgang met homoseksuele leerlingen en docenten. Ook moesten leerkrachten homoseksualiteit van leerlingen en andere leraren bij het bestuur verklikken. Als een personeelslid na een gesprek met het bestuur nog steeds zou “volharden in zijn leefwijze of voornemen daartoe”, dan zou het bestuur overgaan tot een “oplossing van het dilemma”, bleek in december uit een interne notitie.

De onderwijsinspectie concludeerde eind mei echter al dat de school weer veilig is voor iedereen en dat is voldaan “aan alle eisen van de inspectie om de situatie te verbeteren en de veiligheid van lhbti’ers te garanderen”. Het OM zag van vervolging af omdat de school van koers was veranderd en omdat zich sinds 2016 geen incidenten meer zouden hebben voorgedaan.

Belangenorganisatie COC noemde het meteen al “belachelijk” dat er geen strafzaak zou komen en zegt nu dat de school ook helemaal niks van de kwestie heeft geleerd en geen verantwoordelijkheid neemt. “Het OM laat deze leerlingen in de kou staan. Het is belangrijk dat er alsnog vervolgd wordt en dat ook voor andere scholen duidelijk is: wat er op Gomarus gebeurde is onacceptabel”, aldus een woordvoerder van COC Nederland.