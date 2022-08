Sociëteit Amsterdamsch Studenten Corps beklad met verf

De sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps in de Warmoesstraat is beklad met witte en roze verf. Ook hingen er posters met teksten, maar die zijn inmiddels weggehaald. Voor het pand in het centrum van Amsterdam is op de stoep in roze verf ‘I’ll chop ur dicks’ te lezen.

De sociëteit zou volgens Het Parool zijn beklad door de actiegroep ‘Amsterdamse Sperma Containers’. De krant berichtte maandagochtend dat op posters op het pand teksten stonden zoals “pro-hoeren, anti ballen” en “geen seksisten in onze stad: weg met het corps!”.

Tijdens de viering van het lustrum van de studentenvereniging werden vrouwonvriendelijke uitspraken gedaan. Vrouwen zouden “sperma-emmers” zijn en “niks en niks meer zijn dan een hoer”. Mannen zouden “de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken”. Een bestuurslid van de vereniging zou, naast het doen van eveneens vrouwonvriendelijke uitspraken, de beoogde cultuurverandering bij het corps een façade hebben genoemd en de verenigingsleden zien als verheven boven de samenleving.

Heleen Vos, de voorzitter van de Senaat (dagelijks bestuur) van studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V, liet afgelopen donderdag weten af te treden. De studentenvereniging kondigde na de uitspraken al een onderzoek naar de uitlatingen aan.