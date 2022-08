Milieuclub MOB mogelijk naar Europa bij uitstel stikstofdeadline

Mobilisation for the Environment (MOB) gaat mogelijk een klacht indienen bij de Europese Commissie als de deadline voor de vermindering van de stikstofuitstoot verschoven wordt. Voorzitter van de milieuclub Johan Vollenbroek reageert daarmee op uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra in het AD.

Hoekstra – tevens minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier in het kabinet – zegt vrijdag in die krant dat het CDA niet per se meer vast wil houden aan 2030 als deadline voor het halveren van de stikstofuitstoot in Nederland, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. En dat terwijl 2030 eigenlijk al rijkelijk laat is, aldus Vollenbroek.

Als het aanpakken van de stikstofuitstoot nog verder wordt uitgesteld, zal dat volgens hem dan ook een “juridisch drama” worden. Europese wetgeving eist immers dat natuurgebieden in een gezonde staat moeten zijn, “terwijl: driekwart van de Nederlandse natuur is in een beroerde staat.” MOB voerde onder meer met succes een juridische strijd tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat in 2019 sneuvelde voor de Raad van State. Ook tegen provinciaal stikstofbeleid won de organisatie veel zaken.

Als de CDA-leider met zijn uitspraken probeert om de achterban tevreden te stellen dan is hij ook niet handig bezig, meent Vollenbroek. “Nog los van het milieu: er staan miljardeninvesteringen voor de bouw en de industrie on hold.” Als Hoekstra geeft om die sectoren, dan is het interview in de krant volgens Vollenbroek een “hele domme” zet.