LTO: mooi dat coalitiepartij eerste stap zet over stikstofdoel

“Het is mooi dat een van de coalitiepartijen een eerste stap zet” in de richting van het loslaten van het jaartal van het stikstofdoel. Dat zegt land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland over de uitspraken van minister Wopke Hoekstra, die vrijdag in het AD het kabinetsdoel om tegen 2030 de stikstofuitstoot met de helft verminderd te hebben “niet heilig” noemde.

LTO noemt het ook “mooi” dat CDA-leider Hoekstra natuurherstel centraal stelt, “in plaats van kdw”, oftewel de zogeheten kritische depositiewaarde. Dat is de grens aan de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan.

De landbouworganisatie benadrukt wel dat Hoekstra als partijleider spreekt, niet namens het kabinet. “Dit is geen uitspraak van het kabinet. We gaan pas de volgende stap zetten bij een handreiking van het kabinet. Tot die tijd wachten we af”, zegt de woordvoerder.

Volgens LTO moet Hoekstra nu “om tafel met zijn coalitiepartners om tot een standpunt vanuit het kabinet te komen”, aldus de woordvoerder.

“Het hele stikstofproces moet breder getrokken worden”, voegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak, zelf ook van CDA-huize, toe. “Het is een belangrijke, serieuze en essentiĆ«le stap van het CDA en dat helpt het proces dat loopt zodat ook andere partijen een kans zien om aan tafel te komen. Uiteraard is dat aan de partijen zelf.”