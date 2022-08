Tubbergen kijkt eerst nieuw gesprek met Van der Burg aan

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en de gemeente Tubbergen gaan binnenkort weer praten over het asielzoekerscentrum dat in het dorp Albergen moet komen. Op basis van de uitkomsten van die gesprekken besluit de gemeente of en welke maatregelen ze neemt tegen het zogenoemde ‘asielhotel’ van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

“De komende periode richt het gemeentebestuur zich op de vervolgstappen. Op zeer korte termijn vinden gesprekken plaats tussen gemeente Tubbergen en de staatssecretaris”, aldus de gemeente. “Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken, geven wij het vervolgproces vorm.” Van der Burg heeft al laten weten binnen vijf of zes dagen in gesprek te gaan met het college van Tubbergen.

Onlangs werd duidelijk dat het COA een hotel in Albergen, dat onder Tubbergen valt, heeft gekocht om daar driehonderd asielzoekers onder te brengen. Dat was zonder medeweten van de gemeente. Van der Burg was dinsdagavond in Tubbergen, waar hij tijdens de raadsvergadering uitleg kwam geven over de aankoop van het hotel.