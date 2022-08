Koningin Máxima en minister Dijkgraaf bezoeken studentenontvangstweek in Delft

Tijdens de introductieperiode maken jongeren kennis met de stad van hun opleiding, met het verenigingsleven dat deze stad te bieden heeft en ontmoeten ze andere studenten. Voor veel nieuwe studenten is dit een belangrijk moment. MIND Us erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezochten woensdagmiddag 24 augustus de activiteitenmarkt van de studentenontvangstweek in Delft en spraken met studenten over hun initiatieven op het gebied van mentaal welzijn.

Minister Dijkgraaf: “De mentale gezondheid van studenten is een urgent thema. Ik vind de cijfers zorgwekkend: veel studenten worstelen met mentale klachten, vooral internationale studenten en biculturele studenten. We gaan meer nadruk leggen op preventie. Zoals studenten weerbaarder en veerkrachtiger maken en zorgen voor een inclusief en steunend studieklimaat. We zien ook dat contact met de onderwijsinstelling en met medestudenten zorgt voor minder stress en meer veerkracht. En persoonlijk contact zorgt ervoor dat studenten sneller aan de bel trekken als het niet goed met ze gaat en vaak vinden ze zo ook beter de weg naar hulp. Hoger onderwijsinstellingen werken samen met de studentenbonden aan preventiemaatregelen. Voor die integrale aanpak studentenwelzijn heb ik de komende jaren jaarlijks € 15 miljoen jaarlijks vrijgemaakt, en € 1 miljoen al in 2022.”

Grip op mentale gezondheid

De OWee, de OntvangstWeek, is de meerdaagse introductie voor alle aankomende eerstejaars bachelorstudenten van de TU Delft, de Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool. Voor master-, uitwisselings- en schakelstudenten organiseert de TU Delft het Introduction Programme (IP). Eén van de doelen van de OWee en het IP is studenten enthousiasmeren zich aan te melden bij één of meerdere verenigingen of deel te laten nemen aan studentenactiviteiten om zo een sociaal vangnet te hebben tijdens hun studietijd.

Koningin Máxima en minister Dijkgraaf bezochten de activiteitenmarkt bij Sport- en Cultuurcentrum X in Delft. Aansluitend spraken ze met studenten en andere direct betrokkenen over hun rol en ieders verantwoordelijkheid om de mentale gezondheid van te bevorderen. Bij dit gesprek sloten onder meer een studentenpsycholoog, een studieadviseur, een docent en diverse onderzoekers aan.

Studenten pakken handschoen op

Koningin Máxima is erevoorzitter van Stichting MIND Us. MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Het werkbezoek helpt MIND Us meer inzichten te krijgen over hoe studenten werk maken van het bevorderen van de mentale gezondheid. Frederieke Vriends, directeur MIND Us: “De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Er is onmiskenbaar extra aandacht nodig voor de mentale gezondheid van studenten, blijkt ook uit onderzoek van zowel Trimbos als RIVM. De studentenontvangstweek in Delft geeft ons een geweldige inkijk hoe studenten dit zelf ervaren, welke initiatieven ze zijn gestart en welke ondersteuning universiteiten en hogescholen hen kunnen bieden. Dat studenten zelf de handschoen oppakken is zo waardevol en belangrijk. Heel fijn daar op deze manier verder kennis mee te maken en via dit werkbezoek studenten te motiveren hier zeker mee door te gaan.”

Koningin Máxima heeft de stichting MIND Us in maart gelanceerd na een werkbezoek in Rotterdam. Sinds deze officiële aftrap heeft MIND Us niet stilgezeten. De plannen worden verder uitgewerkt. Daarvoor is MIND Us in gesprek met veel jongeren en worden bestaande initiatieven benaderd en bezocht. In najaar 2022 worden tijdens een event met jongeren de vervolgplannen van MIND Us gepresenteerd.