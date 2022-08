ON! gaat bezwaar aantekenen tegen financiële sanctie NPO

Ongehoord Nederland tekent bezwaar aan tegen de financiële sanctie die de NPO de omroep voor de zomer heeft opgelegd. Dat laat een woordvoerder van ON! donderdag aan het ANP weten. De raad van bestuur van de NPO legde de sanctie op na een rapport waarin de Ombudsman van de NPO constateerde dat ON! zich niet altijd houdt aan de Journalistieke Code van de NPO.

Het betreft een korting van ruim 93.000 euro op het voor ON! vastgestelde jaarbudget. “Ongehoord Nederland ziet iedere sanctie als een beknotting van de vrijheid van meningsuiting en we zullen daarom bezwaar aantekenen”, laat de omroep in een verklaring weten. “Het bezwaarschrift wordt naar verwachting begin september ingediend. Ook zullen wij in beroep gaan, indien nodig.”

De NPO laat in een reactie weten dat, indien het bezwaar wordt ingediend, de procedure voor dit soort bezwaren zal worden gevolgd. “Volgens de procedure zal de ‘externe onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften’ zich daarna buigen over het bezwaar en vervolgens de raad adviseren over het te nemen besluit op bezwaar”, legt een zegsman van de NPO uit. “Als de sanctie blijft staan, kan de omroep nog in beroep bij de bestuursrechter. Tegen die uitspraak staat tenslotte nog hoger beroep open bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State.”