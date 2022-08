Schuiling wil nog niets kwijt over gevolgen ultimatum Ter Apel

Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt als het kabinet vrijdag de eis van burgemeester Koen Schuiling om alle buitenslapers bij Ter Apel ergens anders onderdak te bieden, naast zich neerlegt. In zijn functie van voorzitter van Veiligheidsregio Groningen zei Schuiling woensdag in Dagblad van het Noorden dat het kabinet per vrijdag opvanglocaties moet hebben voor de ongeregistreerde buitenslapers. Als gemeenten niet willen meewerken, moet dat desnoods onder dwang, vindt hij.

Over vervolgstappen als het ultimatum van de burgemeester niet wordt gehaald, kon zijn woordvoerder niets zeggen. Dat komt pas “zodra helder is wat er in Den Haag uit is gekomen”. Schuiling wil dat er een tijdelijke opvang komt in de buurt van het aanmeldcentrum. Als asielzoekers aan de beurt zijn voor een afspraak in het aanmeldcentrum, moeten ze vanuit die opvang naar Ter Apel worden gebracht.

In de nacht van woensdag op donderdag sliepen voor de tweede nacht op rij zo’n zevenhonderd mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar het al maanden te druk is. Artsen zonder Grenzen (AzG) verleent vanaf donderdag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het is de eerste keer dat AzG medische hulp biedt in Nederland.