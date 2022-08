Koning en koningin geschokt door ongeluk Nieuw-Beijerland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn geschokt en aangedaan door het ongeluk in Nieuw-Beijerland, waarbij zaterdagavond zes mensen omkwamen en zeven mensen gewond raakten. Dat laten ze weten in een bericht dat is gedeeld op verschillende kanalen van het Koninklijk Huis.

“Wij zijn geschokt en aangedaan door het vreselijke ongeluk in Nieuw-Beijerland gisteravond waarbij zoveel slachtoffers vielen. Een onvoorstelbaar verdriet binnen deze hechte gemeenschap. De getroffen families zijn in onze gedachten en de gewonden wensen wij kracht toe op weg naar een zo goed mogelijk herstel”, zo luidt de boodschap van de koning en de koningin.