Geen problemen op Schiphol na drukke zaterdag

Reizigers op Schiphol staan zondag korter in de rij voor de beveiligingscheck dan een dag eerder. Toen moesten ze buiten de vertrekhal in de rij staan, maar daar is nu geen sprake van, aldus een woordvoerder van de luchthaven. “Alles loopt erg goed door.”

Vooraf had Schiphol de zondag als een behoorlijk drukke dag bestempeld. Er komen iets meer reizigers aan dan een dag eerder, wat samenhangt met het einde van de schoolvakantie in de regio noord. Ook vertrekken er wat meer mensen dan zaterdag.

In totaal rekent Schiphol op een kleine 174.000 passagiers op zondag. Een kleine 53.000 daarvan vertrekken lokaal, terwijl er ruim 61.000 hun reis op Schiphol beĆ«indigen. Een kleine 60.000 reizigers stappen over op de luchthaven. Dat zijn eigenlijk zo’n 30.000 mensen, maar die worden zowel bij aankomst als vertrek geteld.

De combinatie van de snelle terugkeer van reizigers met de personeelstekorten op de luchthaven zorgden de voorbije maanden voor grote problemen op Schiphol. Daardoor ontstonden onder meer lange wachtrijen voor de beveiligingscontrole. Schiphol stelde van juli tot en met oktober een maximumaantal reizigers in. Daarmee probeert de luchthaven de lange rijen en bagageproblemen te ondervangen.