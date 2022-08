Gemeente sluit gang naar de rechter om ‘asielhotel’ niet uit

De gemeente Tubbergen gaat mogelijk de omgevingsvergunning voor het zogeheten asielhotel in Albergen aanvechten. Dit valt op te maken uit een maandag verstuurde brief van het college van B en W aan de gemeenteraad.

In de brief valt te lezen dat de juridische mogelijkheden zijn verkend tegen de “nog te nemen besluiten”. Hiermee wordt onder meer gedoeld op de aankondiging van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dat via een omgevingsvergunning de bestemming van het hotel gewijzigd zal worden, waardoor er asielzoekers opgevangen kunnen worden.

“Voor de aankomende tijd is van belang dat het college de aanvraag van de omgevingsvergunning zo snel mogelijk ontvangt en zich voorbereidt op het te geven advies. In dat advies van het college kunnen naast ruimtelijke argumenten ook andere argumenten worden ingediend. Vervolgens kan bezwaar, beroep en hoger beroep tegen de omgevingsvergunning worden ingediend”, aldus het college.

Een woordvoerder van Tubbergen verduidelijkt dat de gemeente nu nog “in de fase van gesprek” zit. Zo staat er woensdag een overleg gepland tussen de burgemeester van Tubbergen, waar Albergen onder valt, en de staatssecretaris. Volgens het college biedt een overleg “de meeste kans” om de wensen van het bestuur en de inwoners te realiseren.

De rechtbank in Almelo besloot maandag nog in een kort geding die het het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aanspande tegen de eigenaresse van Hotel ‘t Elshuys dat de verkoop van het hotel gewoon door kon gaan. De vrouw probeerde onder de verkoop uit te komen omdat volgens haar niet duidelijk was dat er zoveel asielzoekers in gehuisvest zouden worden, maar volgens de rechter heeft het COA “open kaart gespeeld over zijn bedoeling met het hotel”.

Over het asielhotel is, sinds bekend werd dat het kabinet de gemeente passeert en een vergunning gaat verlenen voor de opvang van asielzoekers, onrust geweest. Zo zijn er meerdere protesten georganiseerd. Ook is maandagochtend ontdekt dat er op het terrein bij het hotel brand heeft gewoed. Er wordt onderzoek gedaan, onder meer naar of de brand bewust is aangestoken.