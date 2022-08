Dinsdag in hele land vrijwel geen NS-treinen door staking

De NS heeft maandag aangekondigd dat dinsdag in vrijwel het gehele land geen NS-treinen zullen rijden als gevolg van de estafettestaking van de vakbonden. De vierde dag van de staking concentreert zich op Midden-Nederland, waardoor de treinen in alle windrichtingen worden getroffen.

Er rijden daarom dinsdag de hele dag geen NS-treinen, met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal – Schiphol. De NS zegt zich in te spannen om Schiphol bereikbaar te houden. De luchthaven blijft dinsdag vier keer per uur bereikbaar via Amsterdam Centraal. De spoorvervoerder adviseert andere treinreizigers hun reis uit te stellen of vervangend vervoer te regelen.

De Eurostar en Thalys zullen wel rijden, maar de overige internationale treinen rijden niet in Nederland. De regionale treinvervoerders blijven wel rijden, met uitzondering van de treindienst Alphen-Gouda, meldt de NS.

De staking in Midden-Nederland heeft gevolgen voor vrijwel de gehele treinenloop, aldus de NS. “Veel treinen rijden van, naar of door dit gebied. Vanuit Utrecht rijden collega’s normaal gesproken treinen naar alle windrichtingen. Bovendien werken hier veel collega’s aan de dagelijkse coördinatie van personeel en treinen voor het hele land. Als zij het werk neerleggen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de dienstregeling in heel Nederland.”

De spoorvervoerder zegt zich te hebben ingespannen om op “een betrouwbare en verantwoorde dienstregeling te bieden rondom de stakingsgebieden”, maar daartoe ondanks alle uitgewerkte scenario’s geen mogelijkheid te zien.

Volgens de NS kan geen alternatief busvervoer worden aangeboden.

Waarnemend president-directeur Bert Groenewegen van de NS zegt dat de acties van de vakbonden “grote impact op onze reizigers” hebben. “Morgen wordt de treindienst in het hart geraakt en moeten we een groot beroep doen op het begrip en de zelfredzaamheid van onze reizigers. Dat vinden we uiterst vervelend.” Groenewegen zegt het signaal van de stakers te begrijpen. “Staken doe je niet zomaar. Daarom willen we graag in gesprek met de vakbonden om tot een goede cao te komen.”