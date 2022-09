Nieuwe datum voor uitgesteld staatsbezoek aan Griekenland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima willen van maandag 31 oktober tot en met woensdag 2 november op staatsbezoek gaan in Griekenland. Het is de derde keer dat een datum voor het bezoek is geprikt, nadat de reis eerder om verschillende redenen werd uitgesteld.

Het staatsbezoek is op uitnodiging van president Katerina Sakellaropoulou en vindt plaats in Athene en Thessaloniki. Met het bezoek worden “de goede bilaterale betrekkingen tussen beide landen” bevestigd, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag. Tijdens het bezoek is er onder meer aandacht voor de samenwerking op het gebied van innovatie, duurzaamheid, migratie en mensenrechten en het partnerschap binnen de Europese Unie.

Het staatsbezoek kon eind 2021 niet doorgaan vanwege de coronapandemie en in maart dit jaar vond het geen doorgang door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.