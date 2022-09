Schouten wil later debat energietoeslag, eerst gesprek studenten

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid vraagt de Tweede Kamer het debat over de energietoeslag, dat gepland staat voor woensdag, uit te stellen. Zij wil gesprekken afwachten met vakbonden, studentenorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

“Een belangrijk onderwerp in dit debat betreft de mogelijkheden voor studenten om een energietoeslag aan te vragen”, aldus Schouten. De rechtbank Gelderland oordeelde vorige maand dat de gemeente Nijmegen studenten niet mag uitsluiten van de eenmalige energietoeslag. Over die uitspraak en welke gevolgen deze heeft in andere gemeenten spreekt Schouten nu “met alle betrokken partijen”.

Vorige week riepen armoedewethouders van veertien studentensteden, waaronder ook die van Nijmegen, samen met politieke jongerenorganisaties het kabinet op om studenten via DUO zo snel mogelijk te compenseren in hun energierekening. Gemeenten zelf hebben de capaciteit niet om studenten te helpen, zo stelden de wethouders in een brief aan onder meer minister Schouten. Het uitkeren van geld aan de studenten heeft haast, aldus de briefschrijvers, vanwege de snel stijgende energieprijzen.

Schouten denkt voor het einde van de maand meer informatie te hebben. Volgende week woensdag, op 14 september, spreekt Schouten samen met minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) met vakbond FNV en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).