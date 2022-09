GGD: druk bij telefoonnummer voor afspraak voor coronaprik

Veel mensen proberen maandag telefonisch een afspraak te maken voor een nieuwe prik tegen het coronavirus, zegt GGD GHOR Nederland. Dat is de overkoepelende organisatie van de GGD’en die de vaccinatieronde uitvoeren. Door de drukte kunnen mensen “problemen ondervinden bij het maken van een afspraak”.

De herhaalprik wordt vanaf maandag gegeven. De nieuwe inenting moet mensen helpen beschermen voor het geval er in het najaar of de winter een nieuwe coronagolf komt.

Mensen die dit jaar 80 worden en mensen die al ouder dan 80 jaar zijn, krijgen voorrang. Zij hebben in de afgelopen dagen een uitnodigingsbrief gekregen, maar ook zonder uitnodiging konden ze al een afspraak maken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stuurt in de komende weken uitnodigingen naar mensen van 60 tot 79 jaar oud. Ook andere groepen komen eerder aan de beurt: mensen die in de zorg werken, krijgen een uitnodiging via hun werkgever, en mensen met medische risico’s worden door hun huisarts geselecteerd.

Wanneer de mensen met voorrang de kans hebben gehad een prik te halen, komt de rest van de bevolking aan de beurt. Het hangt van het priktempo in de komende weken af wanneer dat precies is.

De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen van 12 jaar en ouder die de eerste prikken heeft gehad, de zogenoemde basisserie. Dat is ongeveer 80 procent van alle mensen van 12 jaar en ouder.

Bij de herhaalprik krijgen mensen de aangepaste vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna. Die zijn onlangs goedgekeurd. Ze zijn ontwikkeld om beter tegen de omikronvariant van het coronavirus te werken.