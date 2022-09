FNV: werknemers touringcarbedrijven gaan actievoeren

FNV gaat acties voorbereiden bij touringcarbedrijven omdat de werkgevers niet akkoord zijn gegaan met de cao-eisen van de bonden, zegt FNV-bestuurder Lutz Kressin.

De vakbonden hadden touringcarbedrijven een ultimatum gesteld. Voor maandag 12.00 uur moesten de bedrijven voldoen aan de eisen van de leden voor een nieuwe cao. “Wij hebben niks gehoord van werkgevers, wij zijn ons nu aan beraden hoe wij de acties vorm gaan geven”, zegt Kressin.

Volgens hem komen er eerst “ludieke acties” op plekken waar veel bussen bij elkaar komen, in aanloop naar een landelijke stakingsdag op 26 oktober. Waar die manifestatie gehouden gaat worden, is nog niet bekend.

De touringcarbedrijven deden voor de zomer een eindbod, dat de leden van FNV Toer verwierpen. FNV eist onder meer een loonsverhoging van 5 procent en 100 euro bruto per maand. Verder willen de chauffeurs dat alle diensten 100 procent uitbetaald worden. Verder willen de chauffeurs een werkdag van maximaal 12 uur en dat de contracturen worden aangepast bij structureel overwerken. CNV wil in de cao ook afspraken maken over een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer vanwege de hoge brandstofprijzen.

Volgens Koninklijk Nederlands Vervoer blijven de werkgevers bij hun eindbod. “Verder kan ik er nu niks over zeggen”, aldus een woordvoerder.

De touringcarsector is volgens FNV relatief klein, maar wel “de smeerolie van het personenvervoer”. Zo worden touringcars ingezet als vervangend vervoer bij bijvoorbeeld treinstremmingen, voor schoolreisjes en vakantiereizen. In de sector werken zo’n 4000 mensen.