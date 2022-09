RIVM doet geen aangifte tegen podcastmakers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet geen aangifte tegen de podcastmakers Yves Gijrath en Erik de Vlieger vanwege hun uitspraken over Jaap van Dissel. Ze hadden eerder met de beweringen de suggestie gewekt dat de RIVM-directeur mogelijk schuldig was aan corruptie. Het RIVM laat vrijdag weten “voor deze keer” genoegen te nemen met de publieke excuses van het duo.

Wel zegt het instituut het “extra kwalijk” te vinden dat de podcastmakers de “verzinsels over Jaap van Dissel zonder enig eigen onderzoek hebben verspreid”. Dat, zo schrijft het RIVM, terwijl zij wisten dat hij al langere tijd het onderwerp was van ernstige, valse beschuldigingen. “Dit heeft nog steeds grote gevolgen voor zijn veiligheid en privĂ©leven.”

De beweringen van Gijrath en De Vlieger werden na hun podcastaflevering overgenomen door diverse media en mensen op sociale media. Onder meer Ongehoord Nederland nam het nieuws mee. Ook Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie beschuldigde Van Dissel na de podcast van corruptie in de Tweede Kamer. “Het RIVM vindt dit een ongehoorde en onbehoorlijke gang van zaken. Het zou de bedoelde personen sieren als ook zij het fatsoen hebben afstand te nemen van deze uitlatingen”, aldus het instituut.

Begin september zeiden de podcastmakers een bankafschrift in handen te hebben waarop te zien was dat RIVM-directeur Van Dissel ruim 750.000 euro had gekregen van Stichting Open Nederland. Dat is de stichting die ging over het afnemen van coronatests en het zogenoemde testen voor toegang. Hierdoor zou tijdens de coronacrisis de samenleving langer gesloten zijn gebleven, was de suggestie die de podcastmakers wekten.