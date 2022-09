Demonstratie tegen Iran in Den Haag na dood jonge vrouw

Voor het nieuwe Tweede Kamergebouw in Den Haag demonstreren vrijdag mensen uit protest tegen de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in Iran. Zij stierf vorige week nadat ze door de religieuze politie was opgepakt voor het overtreden van de islamitische kledingvoorschriften.

Er staat een grote groep mensen, ruim honderd, met Iraanse vlaggen en spandoeken. Mensen scanderen “weg, weg, moordenaar”, en op spandoeken staan teksten als “de laatste 48 uur is in Iran geen internet geweest”.

De Iraanse politie ontkent geweld te hebben gebruikt. Sindsdien demonstreren duizenden mensen in tal van Iraanse steden tegen de repressieve koers van het regime. In veel steden hebben vrouwen hun haar afgeknipt als protest tegen de dood van Amini.