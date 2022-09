RIVM: stijgend aantal coronagevallen mogelijk begin najaarsgolf

Het aantal positieve coronatests loopt op, en dat is mogelijk “het begin van de verwachte Covid-najaarsgolf”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut registreerde in de afgelopen zeven dagen 12.269 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal sinds 13 augustus. Vergeleken met de week ervoor is het aantal bevestigde besmettingen met 39 procent gestegen. Dat is de snelste stijging op weekbasis sinds 25 juni, drie maanden geleden, toen de zomergolf op gang kwam.

Het aantal bevestigde besmettingen stijgt volgens het instituut onder vrijwel alle leeftijdsgroepen, maar met name onder mensen van 70 jaar en ouder. Naar verhouding hebben regio’s in Limburg en Gelderland de meeste positieve tests.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Vorige week zijn 287 mensen in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van coronaklachten, het hoogste aantal in vijf weken tijd. Het RIVM heeft een site waar mensen kunnen doorgeven of ze coronaklachten hebben. Op die Infectieradar stijgt het aandeel deelnemers met coronaklachten eveneens.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het RIVM 2614 positieve tests. Dat is het hoogste dagcijfer sinds 3 augustus. Amsterdam noteerde de afgelopen dag 94 nieuwe gevallen. Daarna volgen Rotterdam (69), Den Haag (48), Apeldoorn (42) en Helmond (38).

Het wordt ook drukker in de teststraten. Vorige week lieten 15.641 mensen zich testen, het hoogste aantal in zeven weken tijd.

Vanwege de stijging en de vooruitzichten vraagt het RIVM “extra aandacht voor vaccineren, testen en de andere basisadviezen”.