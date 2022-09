Branchevereniging olie en gas zat bij sollicitatie toezichthouder

De baas van de branchevereniging voor olie- en gasbedrijven was aanwezig bij het sollicitatiegesprek van Harry van der Meijden voor de functie van Inspecteur-generaal der Mijnen. Van der Meijden zelf verklaarde tegenover de parlementaire enquêtecommissie dat bij zijn sollicitatie niet alleen topambtenaren zaten, maar ook Jo Peters, toenmalig secretaris-generaal van NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie).

De aanwezigheid van Peters noemde Van der Meijden “bijzonder” in het verhoor. “Ik vind het niet per se vanzelfsprekend dat als je iemand bevraagt over zijn eventuele geschiktheid voor een functie van inspecteur-generaal, toezichthouder van de sector, dat degene die de sector vertegenwoordigt waar jij misschien toezicht op gaat houden daarbij aanwezig is. En dus bewust of onbewust een rol zou kunnen spelen in de besluitvorming. Ik vind dat niet zuiver.”

De belangenbehartiger heeft voor zover Van der Meijden zich kan herinneren geen vragen gesteld. Even later is Van der Meijden wel op de koffie uitgenodigd door NOGEPA-voorman Peters, hoewel zijn aanstelling als inspecteur-generaal bij het Staatstoezicht op de Mijnen nog niet bekend was gemaakt. De parlementaire enquêtecommissie zegt dat Peters ook in de selectiecommissie zat “en invloed had op de kandidatenlijst”. Dat wist Van der Meijden niet, zegt hij.

Van der Meijden werd in 2014 aangesteld bij de toezichthouder. Zowel hij als Peters heeft in het verleden bij Shell gewerkt. Volgens de commissie hechtte het ministerie er waarde aan dat de nieuwe Inspecteur-generaal “een achtergrond had in de sector”. Desgevraagd zegt Van der Meijden dat hij daar “spanningsvelden” zag.

De voormalige inspecteur-generaal werd ook niet gevraagd aandelen op afstand te zetten “van bedrijven waar ik zelf toezicht op houd”. Hij is, toen hij al bij de toezichthouder werkte, zelf naar de hoogste ambtenaar van het verantwoordelijke ministerie van Economische Zaken gestapt, aldus Van der Meijden. Hij heeft toen op eigen initiatief zijn aandelen op afstand gezet.