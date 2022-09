Zitting in zaak advocatenneef Ridouan Taghi met nieuwe raadsman

De rechtbank in Amsterdam houdt dinsdag opnieuw een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen Youssef T., neef en voormalig advocaat van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 39-jarige T. er onder meer van dat hij Taghi zou hebben geholpen bij het beramen van een gewelddadige uitbraak uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Taghi (44) zit daar in voorarrest sinds zijn aanhouding in Dubai in december 2019. In juni heeft het OM in het Marengoproces een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Marengo draait om zes moorden en een aantal pogingen daartoe.

Youssef T. werd op 8 oktober vorig jaar in de EBI aangehouden tijdens een bezoek aan zijn beruchte neef. In de maanden daarvoor had hij hem talloze malen bezocht in zijn hoedanigheid als advocaat. Taghi heeft meerdere advocaten.

Justitie begon in het voorjaar van 2021 een onderzoek naar de veelvuldige contacten tussen Taghi en zijn advocatenneef. Tijdens bezoeken werd het tweetal afgeluisterd en gefilmd. De twee spraken veelvuldig over ontsnappingsplannen, uit de EBI of tijdens een transport naar de rechtbank.

Volgens het OM is gebleken dat T. de schakel is geweest tussen zijn neef en de (criminele) buitenwereld. T. zit sinds zijn arrestatie vast en is inmiddels geen advocaat meer.

Vorige week werd bekend dat T.’s raadslieden Yassine Bouchikhi en Haroon Raza met zijn zaak zijn gestopt. De redenen daarvoor zijn onbekend. André Seebregts heeft de verdediging overgenomen. Over de achtergrond van de advocatenwissel wil hij niets kwijt. Ook niet op de zitting, zegt hij. Seebregts staat ook een andere neef van Taghi bij, die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op Derk Wiersum in september 2019. Wiersum was de raadsman van Nabil B., de kroongetuige in Marengo.

Het is niet bekend of het aantreden van de nieuwe advocaat tot vertraging zal leiden. De rechtbank gaf eerder te kennen dat zij de zaak in december inhoudelijk wil behandelen.