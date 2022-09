Steun voor nieuwe Transgenderwet nog niet zeker

De Tweede Kamer behandelt dinsdagavond en woensdag een wetsvoorstel dat onder meer regelt dat transgender personen eenvoudiger hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen bij de burgerlijke stand. Ze hoeven daarvoor geen verklaring meer van een deskundige te overhandigen. Maar het is nog niet duidelijk of de nieuwe Transgenderwet, die nog is ingediend door het vorige (demissionaire) kabinet, genoeg politieke steun krijgt.

De coalitiepartijen zitten in ieder geval niet op één lijn, nu de ChristenUnie afhaakt. VVD en CDA zijn er nog niet uit en vergaderen er dinsdag nog over. Zo ziet de VVD wat juridische haken en ogen aan de wetswijziging. Ook het CDA wil het daar nog over hebben, evenals over de ethische kant.

D66 is wel voorstander en wil daarbij het liefst dat niet alleen een M (man) in een V (vrouw) kan worden veranderd en vice versa, maar dat ook een X als aanduiding wordt geaccepteerd. Dan gaat het om mensen die zich niet identificeren als man of vrouw, naar schatting ongeveer 4 procent van de bevolking. D66 bereidt daartoe een initiatiefwetsvoorstel voor.

Op basis van de registratie in de burgerlijke stand wordt het geslacht op officiële documenten vermeld, zoals een paspoort.

De wijziging van de geslachtsregistratie op een geboortecertificaat is al mogelijk sinds 1985, maar tot 2014 moesten mensen dan wel een fysieke transitie en sterilisatie ondergaan. Voor deze praktijken heeft het kabinet eind 2020 excuses aangeboden. De afgelopen periode hebben elk jaar enkele honderden mensen hun sekseregistratie officieel laten wijzigen.