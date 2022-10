Leidens Ontzet wordt gevierd

Leidenaren vieren en herdenken maandag dat zij op 3 oktober 1574 zijn bevrijd van de Spanjaarden. Tijdens het Leidens Ontzet wordt onder meer haring met wittebrood uitgedeeld, zingen inwoners van de stad herdenkingsliedjes en sinds zaterdag is er een grote kermis in de binnenstad.

Gedurende het weekend zijn er al verschillende traditionele festiviteiten gehouden, waaronder de hutspotmaaltijd, een taptoe en verschillende feesten. De gemeente houdt ook maandag rekening met grote drukte in het centrum. Via led-schermen kunnen feestvierders verzocht worden ergens anders heen te gaan, als het op een bepaalde plek te druk wordt. Ook is het niet toegestaan zelf alcohol mee te nemen.

Op het Stadhuisplein wordt om 07.00 uur met een reveille het startsein gegeven voor de vieringen. In de Waag worden vervolgens de haring en wittebrood gratis uitgedeeld. Die maaltijd namen de watergeuzen na de bevrijding in 1574 mee voor de Leidenaren. In de Pieterskerk is later de jaarlijkse herdenking van de Spaanse belegering van de stad en het ‘ontzet’.

De afgelopen twee jaar zag het evenement er vanwege het coronavirus anders uit dan anders. Zo werd het Leidens Ontzet in 2020 digitaal herdacht en gevierd en was er vorig jaar geen groot feest in de binnenstad.