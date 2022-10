Proces tegen Nederlander om doodschieten agent in Spa begint

Het Hof van Assisen in Tongeren begint maandag met het strafproces tegen de 40-jarige Yvo T. uit Schinnen (Limburg). Hij zou volgens de Belgische justitie in de nacht van 25 op 26 augustus 2018 in Spa de 37-jarige Belgische politieman Amaury Delrez hebben doodgeschoten. Hij wordt ook verdacht van poging doodslag op een collega van de agent.

Yvo T. was daags voor de Grand Prix van Belgiƫ in Francorchamps naar Spa gegaan, samen met zijn broer en een kennis. In een kroeg in het centrum van Spa kregen de drie ruzie. Een portier zag daarbij dat een van hen een pistool had en waarschuwde de politie.

De gealarmeerde agenten zagen de drie in een taxi zitten en hielden die aan. Delrez opende het rechter portier en sommeerde de inzittenden om uit te stappen. Terwijl de agent zich met zijn broer bezighield, trok Yvo T. volgens justitie een vuurwapen en schoot vijf keer. Delrez werd daardoor dodelijk getroffen. T. vluchtte maar kon 7,5 uur later bij een naburig park worden aangehouden, stomdronken en licht gewond omdat de collega van Delrez teruggevuurd had. T. houdt sindsdien vol zich niets te herinneren van het gebeurde.

Tot verontwaardiging van de Franstalige nabestaanden en collega’s van de omgekomen agent wordt het proces in Tongeren gevoerd, en niet in Luik. Dit terwijl zij geen Nederlands verstaan. Het werd Tongeren omdat de aangeklaagde geen Frans verstaat en wilde dat het proces in Vlaanderen plaatsvindt. Tijdens de zittingen die minstens een week duren worden 46 getuigen gehoord, met tolk, om in Frans of Vlaams te vertalen.

Een twaalfkoppige jury beslist mogelijk vrijdag of anders volgende week maandag of de verdachte schuldig is.