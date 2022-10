Peiling: ruim helft basisschooldocenten ervaart ongewenst gedrag

Meer dan de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs kreeg afgelopen jaar te maken met ongewenst gedrag, stelt DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Een op de tien was slachtoffer van fysiek geweld of intimidatie door leerlingen.

Die leraren werden geduwd, geschopt, geslagen of “op een andere manier” verwond, aldus DUO, dat deze zomer een vragenlijst voorlegde aan een panel van basisschoolleraren. 1100 van hen vulden hem in.

Een derde van de basisschooldocenten kreeg te maken met verbaal geweld door leerlingen en een kwart werd verbaal geïntimideerd door ouders van leerlingen. Een klein deel (5 procent) kreeg te maken met machtsmisbruik door ouders of werd door hen onder druk gezet, bijvoorbeeld om een leerling over te laten gaan of een ander schooladvies toe te kennen.

Overigens voelen negen op de tien ondervraagde leraren zich evengoed veilig op hun school. Een vijfde van de docenten geeft aan dat ze zich de afgelopen drie jaar veiliger zijn gaan voelen op hun school.