P!nk bevestigd als eerste headliner voor Pinkpop

Pinkpop heeft de eerste headliner voor de 52e editie binnen. De organisatie van het Limburgse festival maakte vrijdagochtend bekend dat de Amerikaanse zangeres P!nk op vrijdag 16 juni de festivaldag afsluit.

Het is niet de eerste keer dat Pinkpop de zangeres heeft weten te strikken voor het festival. In 2010 stond P!nk ook op Pinkpop, toen nog op het noordpodium.

Het optreden op Pinkpop is onderdeel van de Europese tour van de zangeres, die ook op vrijdag werd aangekondigd. Het is de eerste keer sinds 2019 dat P!nk optreedt in Nederland sinds haar Beautiful Trauma World Tour, toen zij concerten gaf in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en op het Malieveld in Den Haag. Davina Michelle stond toen in het voorprogramma van de zangeres.

De komende editie van Pinkpop vindt plaats op 16, 17 en 18 juni 2023 in het Limburgse Landgraaf. De reguliere kaartverkoop start op zaterdag 26 november.