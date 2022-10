Verwijderen borstimplantaten zelden vanwege ziekteverschijnselen

Van de vrouwen die hun borstimplantaten weer laten verwijderen, doet maar een klein deel dat omdat ze menen ziek te worden van de siliconen. Dat meldt kennisinstituut Nivel, dat samen met het Dutch Breast Implant Registry en de Universiteit Maastricht onderzoek doet naar borstimplantaten en gezondheidsklachten.

Breast Implant Illness is volgens het Nivel geen officiĆ«le diagnose, maar “een verzamelnaam voor allerlei niet-specifieke gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en vermoeidheid, die in verband worden gebracht met siliconen borstimplantaten”.

Afgelopen jaren is er in de media regelmatig aandacht gevraagd voor het fenomeen. Zo vertelde documentairemaker Lize Korpershoek in 2020 op Instagram over de opstapeling van klachten die ze kreeg nadat ze siliconenimplantaten had laten plaatsen. Ook andere bekende personen deelden hun ervaring met gezondheidsproblemen na het plaatsen van borstimplantaten. Volgens het Nivel is er ook in wetenschappelijke literatuur veel aandacht voor.

Toch is Breast Implant Illness in slechts vijf procent van de gevallen reden voor het weer laten verwijderen van implantaten die om cosmetische redenen werden geplaatst, zo stelt het instituut na het bekijken van geanonimiseerde gegevens van ruim 37.000 vrouwen uit de periode tussen 2015 en 2020. Complicaties zoals kapselvorming of een scheur in het implantaat waren veel vaker reden om de siliconen weer te laten verwijderen.

Het feit dat maar weinig vrouwen hun implantaten laten weghalen vanwege Breast Implant Illness geeft volgens het Nivel een indicatie van het aantal vrouwen dat last heeft van de klachten, maar het zegt niet alles. Er kunnen ook vrouwen zijn die wel klachten hebben, maar er niet voor kiezen de implantaten te laten weghalen. Ook kan het zijn dat niet alle chirurgen het ziektebeeld erkennen. Mogelijk geven sommigen van hen de klachten dus niet op als reden voor een verwijderingsoperatie.

Over wat Breast Implant Illness precies inhoudt, is nog weinig bekend. De studie is de eerste in een breder onderzoeksproject dat zich richt op siliconen borstimplantaten en gezondheidsklachten, in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook vrouwen die implantaten namen na bijvoorbeeld borstkanker worden in de bredere studie meegenomen.