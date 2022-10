Ministerie tegen Nederlanders in Oekraïne: vertrek zodra het kan

Nederlanders die nu in Oekraïne verblijven moeten vertrekken zodra dat veilig kan, adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland bestookte maandag heel Oekraïne met raketten. Het ministerie raadt aan om te schuilen op een veilige plek en pas te gaan wanneer dat kan.

Het reisadvies voor Oekraïne was al volledig rood. Dat houdt in dat het ministerie alle reizen afraadt. Toch afreizen naar rood gebied is iemands eigen verantwoordelijkheid, aldus de site van het departement: “Buitenlandse Zaken kan u niet of waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt”.

Rusland schoot maandag tientallen raketten af als vergelding voor de aanval op een brug die de Krim met Rusland verbindt. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn al meerdere doden gevallen. Rusland houdt Oekraïne verantwoordelijk voor de aanval op de brug.