Van Ooijen: vertrouwen in het preventieakkoord niet verloren

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) is zijn “vertrouwen in het preventieakkoord niet verloren”. Woensdag moest hij in een brief aan de Kamer erkennen dat de gesprekken over problematisch alcoholgebruik geen concrete resultaten opleveren. Daags later bleek uit onderzoek van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie dat er ook nog weinig schot zit in het gezonder maken van het assortiment van de supermarkten. “Het bereiken van de doelen uit het preventieakkoord gaat te langzaam”, erkent de staatssecretaris in gesprek met het ANP.

Het preventieakkoord is in het leven geroepen om een gezondere leefstijl te bevorderen. Samen met het bestrijden van drankgebruik en overgewicht, moet ook roken bestreden worden. Van Ooijen denkt niet dat ook daarbij grote problemen zullen ontstaan. “Het overleg over roken is anders dan dat over eten en drank omdat de tabakslobby niet mag aanschuiven. De betrokken partijen zijn het meer met elkaar eens en werken er allemaal aan om zo veel mogelijk mensen van het roken af te helpen.”

Bij zowel de gesprekken over drankgebruik als die over goede voeding verlopen de gesprekken al langer moeizaam. Het ministerie stelde in november al vast dat het aanbod in de supermarkten vooralsnog niet veel gezonder is geworden.

Bij de overleggen tussen betrokkenen bij het tegengaan van overmatig drinken is de sfeer beetje bij beetje verslechterd, tot het punt dat er deze “impasse” ontstond, zoals Van Ooijen het omschreef. De vaste overlegtafel waar zowel de drankenlobby als gezondheidsfondsen aanschoven, is daarom opgeheven.

“De betrokken partijen hebben allemaal wel gezegd dat ze de doelen uit het preventieakkoord onverminderd onderschrijven”, zegt Van Ooijen. “We zullen met ze in gesprek blijven en dan zelf knopen doorhakken en keuzes maken over de te nemen stappen om problematisch alcoholgebruik terug te dringen.” Organisaties uit de drank- en horecalobby krijgen dus meer kans om mee te praten dan de tabakslobby, maar hun rol is kleiner dan die van de levensmiddelensector op het thema van gezond eten en drinken.

“De dranklobby zal minder vaak zijn zin krijgen dan hij graag zou willen. Maar ook de gezondheidsfondsen zullen moeten accepteren dat het niet mogelijk is om al hun voorstellen over te nemen”, aldus de staatssecretaris. Van die laatste groep is bekend dat ze grote moeite hebben met de kabinetsplannen om ‘blurring’ toe te staan: de verkoop van alcohol op andere plekken dan winkels of de horeca, zoals een wijntje bij de kapper.