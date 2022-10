Willem-Alexander vat uitjouwen ‘niet persoonlijk op’

Koning Willem-Alexander “vat het niet persoonlijk op” dat hij meermaals is uitgejouwd. “Ik begrijp dat dat met mijn functie te maken heeft”, zei de koning donderdag tijdens het persmoment van het staatsbezoek in Zweden.

Willem-Alexander vindt het recht op demonstreren “een groot goed” in Nederland en vindt het goed dat daar gebruik van kan worden gemaakt. “Dat dat in Nederland kan, daar moeten we trots op zijn”, zei hij. “Het is goed dat mensen die een frustratie hebben, dat ook naar buiten kunnen brengen. Ze hebben het recht op demonstreren.”

De koning werd eind september uitgejouwd toen hij het nieuwe hoofdgebouw in het Radboudumc in Nijmegen bezocht. Een kleine groep demonstranten riep onder meer “schaam je kapot” richting de koning.

Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia werden tijdens Prinsjesdag ook uitgejoeld toen zij met de Glazen Koets door het centrum van Den Haag reden. Ook tijdens de traditionele balkonscène op Paleis Noordeinde waren er wanklanken richting de Oranjes.