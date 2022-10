Komende week vallende sterren te zien

De meteorenzwerm Orioniden is komende week zichtbaar bij helder weer. Tijdens het hoogtepunt van de sterrenregen, aan het eind van de week, kunnen zo’n 30 meteoren per uur zichtbaar zijn. Ook de dagen daarvoor en vooral ook daarna kunnen de vallende sterren zichtbaar worden, meldt WeerOnline.

Het beste kijkmoment is volgende week zaterdag vroeg in de ochtend, vlak voordat het licht wordt. De maan is dan net op en staat laag genoeg om het zicht op de vallende sterren niet te verstoren. De meteoren van de Orioniden zijn met het blote oog te zien. Het punt waaruit de meteoren lijken te komen ligt in het zuiden en staat vrij hoog aan de hemel, aldus het weerbureau.